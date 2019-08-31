شاهد.. جرافة تصطاد سمكة عملاقة

نشرت قناة "أمورسكايا برافدا" الروسية في موقعها على "يوتوب" مقطع فيديو يظهر عملية صيد سمكة كالوغا عملاقة باستخدام الجرافة.

وتعتبر سمكة كالوغا من أكبر وأغلى الأسماك في العالم، حيث يمكن أن يصل وزنها إلى 1000 كيلوغرام وطولها إلى 5 أمتار.

وهي من عائلة سمك الحفش التي تعيش في نهر آمور في الشرق الأقصى الروسي، ومدرجة في "الكتاب الأحمر" الروسي للكائنات المحظور صيدها أو قتلها.

وسيضطر ممارسو الصيد الجائر، بعد صيدهم "السمين" هذا لدفع غرامات مالية باهظة إذا تمكنت السلطات المحلية من إلقاء القبض عليهم، ولاسيما بعد الفيديو المتداول لهم.

المصدر: "أمورسكايا برافدا"