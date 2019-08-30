رمي قتالي خلال تدريبات روسية منغولية

انتهت بميدان الرمي "مونخ خات" في منغوليا، المرحلة الفعالة من التدريبات الروسية - المنغولية المشتركة "سيلينغا -2019". وخلالها نفذت الوحدات العسكرية المشاركة فيها، عمليات رمي قتالي

وخلال القتال التدريبي، نفذ العسكريون المشاركون، تكتيكات حربية، تضمنت عناصر الهجوم مع الغطاء الناري وعمليات الدفاع. وبفضل التنسيق بين الجانبين المشاركين، تم القضاء على الخصم المفترض.

وتجدر الإشارة إلى أن التدريبات المشتركة "سيلينغا -2019"، بدأت في 15 أغسطس ، وانتهت في 27 أغسطس 2019. وشارك فيها أكثر من 1.4 ألف جندي وحوالي ثلاثمائة قطعة من المعدات الحربية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية