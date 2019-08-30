رمي قتالي خلال تدريبات روسية منغولية
انتهت بميدان الرمي "مونخ خات" في منغوليا، المرحلة الفعالة من التدريبات الروسية - المنغولية المشتركة "سيلينغا -2019". وخلالها نفذت الوحدات العسكرية المشاركة فيها، عمليات رمي قتالي
وخلال القتال التدريبي، نفذ العسكريون المشاركون، تكتيكات حربية، تضمنت عناصر الهجوم مع الغطاء الناري وعمليات الدفاع. وبفضل التنسيق بين الجانبين المشاركين، تم القضاء على الخصم المفترض.
#Видео Активная фаза совместного учения #Селенга2019 на полигоне #МунхХэт завершилась масштабными боевыми стрельбами https://t.co/uYbWgE47he#Селенга#РоссияМонголия#СовместныеУчения#БоеваяПодготовкаpic.twitter.com/zpNzQT6HD8— Минобороны России (@mod_russia) August 29, 2019
وتجدر الإشارة إلى أن التدريبات المشتركة "سيلينغا -2019"، بدأت في 15 أغسطس ، وانتهت في 27 أغسطس 2019. وشارك فيها أكثر من 1.4 ألف جندي وحوالي ثلاثمائة قطعة من المعدات الحربية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية