التقطت إحدى كاميرات المراقبة في أحد المتاجر في الولايات المتحدة الأمريكية عملية سرقة غريبة من نوعها.

دخلت ثلاث نساء متجرا في ولاية نيوجيرزي مع أطفالهن، وتفرقن هناك، بينما سرقت الثالثة عربة أطفال، وخرجت من المتجر، إلا أنهن تركن طفلا من بين أطفالهن في المتجر. وحينما عدن بعد حوالي 6 دقائق تمكنت الشرطة من تحديد هوية اثنتين منهن.

ووفقا لصاحب المتجر، فإن لا مبالاة النساء بأطفالهن هي ما أزعجه أكثر من السرقة.

المصدر:RT