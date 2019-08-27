شاهد كيفية قطع الفاكهة بأوراق اللعب

بعد سنوات من التمرين تمكن أحد المتدربين على رياضة "الكونغ فو" الصينية من "اصطياد" الفواكه والنار والخشب بأوراق اللعب "الكوتشينة".

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درس وانغ كاي (11 عاما) فن "الكونغ فو" لمدة 6 سنوات في مدرسة شاولين للفنون القتالية في مسقط رأسه نانيانغ. وقبل 4 سنوات قرر أن يبدأ في التدريب على كيفية رمي أوراق اللعب وتقطيع الأشياء بها. وحينما بدأ في تصوير مقاطع فيديو له، بلغ عدد متابعيه على الإنترنت 200 ألف مستخدم، ليصبح فيما بعد ملك رمي أوراق اللعب، حيث يستطيع تقطيع البطيخ والخيار وحتى الخشب.

المصدر: RT