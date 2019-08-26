شاهد اعتقال متهميْن اثنين بأعمال شغب
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استجابة لأحد البلاغات عن مواطنيْن يثيران الشغب، في يناير الماضي، وصلت الشرطة الأمريكية إلى موقع الحادث، وقامت باعتقالهما.
قاومت المتهمة الأولى عملية القبض عليها بشراسة، فما كان من الشرطة إلا أن استخدمت القوة في القبض عليهما، وسجلت الكاميرا المثبتة في زي الشرطة عملية القبض من عدة زوايا. وقد أدين المتهمان فيما بعد بجنح إصابة شرطي أثناء أدائه عمله، وعدم الاستجابة لأوامر الشرطة واستخدام القوة.
المصدر: RT
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