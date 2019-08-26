 
مباشر

شاهد اعتقال متهميْن اثنين بأعمال شغب

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mb9z

استجابة لأحد البلاغات عن مواطنيْن يثيران الشغب، في يناير الماضي، وصلت الشرطة الأمريكية إلى موقع الحادث، وقامت باعتقالهما.

قاومت المتهمة الأولى عملية القبض عليها بشراسة، فما كان من الشرطة إلا أن استخدمت القوة في القبض عليهما، وسجلت الكاميرا المثبتة في زي الشرطة عملية القبض من عدة زوايا. وقد أدين المتهمان فيما بعد بجنح إصابة شرطي أثناء أدائه عمله، وعدم الاستجابة لأوامر الشرطة واستخدام القوة.

المصدر: RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد الغارات الإسرائيلية على دمشق.. حسن نصر الله يتوعد الجيش الإسرائيلي في الحدود "بدءا من الليلة"