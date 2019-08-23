أول محطة نووية عائمة تبحر إلى أقصى شمال روسيا

أبحرت أول منصة نووية عائمة في العالم "أكاديميك لومونوسوف" من ميناء مدينة مورمانسك الروسية متوجهة إلى مدينة بيفيك الصغيرة الواقعة في شبه جزيرة تشوكوتكا في أقصى شمال شرق روسيا.

وذلك بغية حل مشاكل إمدادات الطاقة للمدن والبلدات النائية وكذلك منصات الغاز والنفط الموجودة في أعالي البحار.

ومن المتوقع أن تعبر محطة نووية عائمة 5 آلاف كيلومتر على طول القطب الشمالي، وبعد وصولها إلى بيفيك ستبدأ عملها كأول محطة نووية واقعة في أقصى شمال العالم.

وتحتوي السفينة التي يبلغ طولها 144 مترا ووزنها 21 ألف طن وشيدتها الشركة الروسية الحكومية للطاقة النووية "روس آتوم"، على مفاعلين نوويين تبلغ طاقة كل منهما 35 ميغاوات وتشبه تلك التي تستخدم عادة لإمداد كاسحات الجليد بالطاقة.