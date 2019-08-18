سيارات تعترض سائقا متهورا يجر كلبا هرما في أحد شوارع موسكو

قام مواطن من موسكو، بربط كلب ضخم من فصيلة "الراعي الآسيوي" ( Central Asian Shepherd Dog)، بحبل وجره بسيارته على طريق سيارات مزدحم بجنوب غرب مدينة موسكو.

وأثار هذا التصرف الفظ وعديم الإنسانية، من جانب السائق، امتعاض السائقين الآخرين، فطلبوا منه إطلاق سراح الحيوان البائس، ولكنه رفض، فقطعوا بسياراتهم الطريق أمامه.

Москвич привязал алабая к движущейся машине и спокойно ехал по Киевскому шоссе. Проезжающие автомобили заблокировали водителя, но мужчина отказывался отпускать животное. Затем он бросил и машину, и собаку и сбежал. Песика спасли и отвезли к ветеринарам, сейчас он приходит в себя pic.twitter.com/H5w4MBvcA7 — Лента.ру (@lentaruofficial) August 18, 2019

وبعد تلاسن معهم، فر السائق تاركا سيارته والكلب.

وتم نقل الكلب المنهك إلى مصحة بيطرية، لينال العلاج اللازم.

المصدر: لينتا رو