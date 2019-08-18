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سيارات تعترض سائقا متهورا يجر كلبا هرما في أحد شوارع موسكو

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سيارات تعترض سائقا متهورا يجر كلبا هرما في أحد شوارع موسكو
Sputnik
كلب من قصيلة الراعي الآسيوي
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قام مواطن من موسكو، بربط كلب ضخم من فصيلة "الراعي الآسيوي" ( Central Asian Shepherd Dog)، بحبل وجره بسيارته على طريق سيارات مزدحم بجنوب غرب مدينة موسكو.

وأثار هذا التصرف الفظ وعديم الإنسانية، من جانب السائق، امتعاض السائقين الآخرين، فطلبوا منه إطلاق سراح الحيوان البائس، ولكنه رفض، فقطعوا بسياراتهم الطريق أمامه. 

وبعد تلاسن معهم، فر السائق تاركا سيارته والكلب.

وتم نقل الكلب المنهك إلى مصحة بيطرية، لينال العلاج اللازم. 

المصدر: لينتا رو

 

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