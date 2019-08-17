شاهد.. لحظات عصيبة على سلم متحرك!
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أنقذ رجال الأمن في أحد المراكز التجارية وسط الصين طفلة في الخامسة من عمرها بعد أن علقت ذراعها بين أجزاء سلم متحرك في أحد الأماكن العامة.
والتقطت كاميرات المراقبة المثبتة في المركز التجاري اللقطات المروعة التي تظهر الطفلة تضع يدها على قشاط السلم المتحرك أثناء صعودها مع أمها ولم ترفعها في النهاية حيث دخلت يدها في أجزاء السلم المتحركة.
وتمكن عمال الأمن من إيقاف السلم وتحرير ذراع الفتاة بعد 10 دقائق وأصيبت الطفلة بجروح طفيفة جراء الحادث.
المصدر: RT
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