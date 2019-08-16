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لحظة اعتراض "القبة الحديدية" الإسرائيلية لصاروخ أطلق من غزة

فيديوهات

لحظة اعتراض
twitter.com/kann_news
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ونشرت شبكة "كان" الإعلامية الإسرائيلية مقاطع فيديو لاعتراض منظومة "القبة الحديدية" للصاروخ.

المصدر: كان

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