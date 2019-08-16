لحظة اعتراض "القبة الحديدية" الإسرائيلية لصاروخ أطلق من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ونشرت شبكة "كان" الإعلامية الإسرائيلية مقاطع فيديو لاعتراض منظومة "القبة الحديدية" للصاروخ.

תיעוד: כיפת ברזל מיירטת את הרקטה שנורתה מעזה לישראל@Itsik_zuarets (צילום: שוהם דדון) pic.twitter.com/am5ubVnvF8 — כאן חדשות (@kann_news) 16 августа 2019 г.

المصدر: كان