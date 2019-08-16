لحظة اعتراض "القبة الحديدية" الإسرائيلية لصاروخ أطلق من غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
ونشرت شبكة "كان" الإعلامية الإسرائيلية مقاطع فيديو لاعتراض منظومة "القبة الحديدية" للصاروخ.
תיעוד: כיפת ברזל מיירטת את הרקטה שנורתה מעזה לישראל@Itsik_zuarets (צילום: שוהם דדון) pic.twitter.com/am5ubVnvF8— כאן חדשות (@kann_news) 16 августа 2019 г.
المصدر: كان
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