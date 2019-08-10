صراصير إلكترونية لإنقاذ البشر!

ابتكر باحثون في جامعة كاليفورنيا في بيركلي صراصير إلكترونية قادرة على تحمل وزن يبلغ أكثر من 60 كيلوغراما دون أن تصاب بأذى، ويمكن استخدامها في عمليات الإنقاذ.

وأوضح الباحث جونوين تشونغ أن: "الصرصور حشرة قوية للغاية، حتى لو كنت ترغب في قتلها، فهي صعبة للغاية. إنها حشرة سريعة الاستجابة. يمكن أن تظهر في كل ركن من أركان منزلك. الصرصور الإلكتروني زاحف قليلا لكنه مفيد للغاية إذا كنت ترغب باستخدامه للبحث في مكان ما".

وتم تصميم الروبوت ليتم استخدامه أثناء الكوارث مثل الزلازل، وخاصة في المناطق التي يتعذر على فرق الإنقاذ البشرية الوصول إليها.

المصدر: رابتلي