شاهد.. رجل يوقف شاحنة بيديه قبل اصطدامها بسيارة بورش على بعد عدة سنتيمترات

تمكن رجل من إيقاف شاحنة من طراز كاماز بيديه بينما كانت تسير باتجاه سيارات مركونة، إحداها من طراز بورش. وحث ذلك في مدينة زيلينوغراد بمقاطعة موسكو.

ونشر موقع "زيلينوغرام" الإخباري مقطع فيديو يظهر الشاحنة وهي تتحرك نحو السيارات المركونة بعد أن خرج منها سائقها ونسي شد مكابحها لمنعها من الاصطدام بالسيارات.

ويبدو أن السائق سعى لإيقاف شاحنته بكل قوته ونجح في ذلك، إذ توقفت الشاحنة على بعد عدة سنتيمترات من السيارات.

المصدر: RT