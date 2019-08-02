عارضة "بلاي بوي" تقود لامبورجيني إلى المسبح لسبب غريب

تعرضت موديل "بلاي بوي"، وفتاة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار السابقة، سوراجا فوتشيليتش، لحادث مروري غريب بسيارتها الفارهة "هوريكين سبايدر" من لامبورجيني.

وكانت فوتشيليتش، 32 عاما، تقود سيارتها الفاخرة في حذاء بكعب عال، تسبب في عدم قدرتها على الضغط على الفرامل في الوقت المناسب، وهو ما أدى إلى سقوط السيارة في المسبح.

ونشرت عارضة "بلاي بوي" مقطع فيديو في صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، يظهر فيه طاقم العمل أثناء انتشاله السيارة من المسبح، معلقة: "عندما ينزلق كعبك العالي عن الفرامل وتسقط اللامبورجيني في المسبح".

وكانت فوتشيليتش تقضى أجازة الصيف بمدينة كان الفرنسية، وقت وقوع الحادث، الذي لم يسفر، لحسن الحظ عن أي خسائر في الأرواح، إلا أنه أسفر عن خسائر مادية كبيرة.

المصدر: RT