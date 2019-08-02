رد فعل طفلة تركية ينقذ شقيقها من الموت

تمكنت طفلة صغيرة، في ولاية اسطنبول التركية، من إنقاذ شقيقها الأصغر من الاختناق، وذلك بفضل رد فعلها السريع.

وظهر في شريط فيديو، صورته كاميرات المراقبة، كيف دخلت الطفلة في البداية إلى المصعد الكهربائي، ثم لحق بها أخوها الأصغر، الذي كان يمسك بحبل علق في بوابة المصعد عند انطلاقه. بعد ذلك، أخذ الحبل يجر الطفل معه إلى الأعلى ويخنقه.

لكن الفتاة ضغطت على زر فتح الباب بشكل طارئ، وتعلقت بقدمي شقيقها لمنع ارتفاعه إلى الأعلى.

وبهذا الشكل تم إنقاذ الطفل الصغير بفضل رد فعل شقيقته السريع، وهو الآن في حالة مستقرة، ولا شيء يهدد صحته.

المصدر: لينتا رو