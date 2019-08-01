الملك سلمان يستمع لـ"وصية الوداع"

نشرت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو يظهر فيه الملك سلمان بن عبد العزيز، في آخر زيارة إلى شقيقه الراحل الأمير بندر بن عبد العزيز في المشفى.

وظهر في مقطع الفيديو الذي تناقله مواقع التواصل الملك سلمان وهو يقف إلى جوار سرير الأمير بند بن عبد العزيز، ليطمئن على صحته.

وخلال اللقاء، طلب الأمير بندر من الملك سلمان أن يقترب أكثر، لكي يملي عليه ما وصف بـ"الوصية الأخيرة"، أو كما أطلقت تقارير صحفية عليها "وصية الوداع".

وأوصى الأمير الراحل، العاهل السعودي بضرورة "طاعة الله في السر والعلن، والحرص على الإسلام والمسلمين".

ورد الملك سلمان على وصية الأمير بندر، قائلا "نحن دولة قامت على الإسلام".

يشار إلى أن الرياض أعلنت وفاة الأمير بندر، الأحد الماضي.