هبوط مرعب لأضخم طائرة في الجو

أظهرت لقطات فيديو هبوطا مرعبا لطائرة "إيرباص" من طراز A380 الضخمة، تابعة لطيران الإمارات، في مطار جاتويك بلندن.

ونرى في مقطع الفيديو كيف تظهر الطائرة الضخمة فجأة من وسط السحاب، بينما يتضح الفرق الكبير بين حجمها وحجم الطائرتين الصغيرتين الموجودتين على أرض المطار.

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وطائرة إيرباص من طراز A380 هي أكبر طائرة ركاب في العالم، وتتكون من طابقين، وتعمل على أربع محركات نفاثة من نوع ترنت 900، من صنع شركة "رولز رويس"، وتنتجها شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص". وحصلت شركة "طيران الإمارات"على الطائرة الثانية من هذا الطراز لتعمل على خط دبي نيويورك في عام 2008، بعد أول طائرة بيعت لشركة الخطوط الجوية السنغافورية في 2007.

وفي فبراير الماضي أعلنت شركة "إيرباص" وقف إنتاج طائراتها من طراز A380 في 2021، بعد أن خفضت شركة "طيران الإمارات"، أكبر مشغل لهذا الطراز، خفض طلبيتها منه من 163 طائرة إلى 123 طائرة، واستبدال طلبياتها السابقة بـ 70 طائرة من طرازات أخرى.

المصدر: RT