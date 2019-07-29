رصد ظاهرة غريبة في الغلاف الجوي

رصدت أقمار المناخ الصناعية جنوب بريطانيا ظاهرة جوية غير اعتيادية، يفسرها الخبراء على أنها أسراب النمل الطائر.

ونشر موقع Science Alert، أن هذه الظاهرة الشاذة تحدث خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر، وتستمر بضعة أيام كل عام، وفقا للخبراء. حيث يبدأ النمل في التجمع بعد فترة الحر والجو الرطب ومن ثم يطير في الجو. وتطلق إناث النمل عند خروجها من أعشاشها فيرومونات تجذب الذكور، وبعد موسم التزاوج يموت الذكور، بينما تعود الإناث إلى الأرض، لتصنع أعشاشا جديدة، وتضع خلال 15 سنة ما لا يقل عن 200 ألف بيضة.

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وكانت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية قد رصدت مثل هذه الظاهرة غير الاعتيادية عام 2017، واعتبرتها أمطارا. ويعتقد الخبراء أن عدم التمكن من رصد هذه الظاهرة في السابق، لا يعني ازدياد أعداد النمل الطائر، وإنما دليل على تحسن نوعية وحساسية الأجهزة الحديثة المستخدمة حاليا في الأقمار الصناعية. ويشير الخبراء إلى أن لازدياد أعداد الحشرات فائدة كبيرة في اتزان النظام البيئي، حيث أنها تعد مصدرا لغذاء الطيور بالإضافة لدورها في تحسين خصائص التربة.

المصدر: لينتا. رو