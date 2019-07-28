سيارة "جيمس بوند" الأصلية تعرض للبيع في نيويورك

عرضت سيارة جيمس بوند الأصلية من طراز "أستون مارتن" موديل "1965 DB5" للبيع في دار المزاد "سوثبي" بمدينة نيويورك.

وظهرت السيارة لأول مرة في فيلم "Goldfinger" وكذلك "Thunderball"، وهي مجهزة بـ 13 أداة إضافية، منها بنادق آلية ومقاعد قابلة للقذف، وخاصية لوحة الأرقام المتغيرة المشهورة.

وستبدأ عملية بيع "DB5" الشهر المقبل في مونتيري كاليفورنيا، كجزء من مزادات "سوثبي بيتش". ومن المرجح أن تباع السيارة بسعر يتراوح ما بين 4 - 6 ملايين دولار.