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محتجون يقطعون الطريق على جونسون

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اعترضت مجموعة من المحتجين موكب رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، في طريقه إلى قصر "باكينغهام" للقاء ملكة بريطانيا.

وقالت منظمة "غرينبيس" في المملكة المتحدة، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" إن عددا من الناشطين قطعوا طريق جونسون، حاملين رسالة قاسية بشأن التغير المناخي.

والتقى جونسون في وقت لاحق ملكة بريطانيا إليزابيث التي كلفته برئاسة الحكومة الـ14 في عهدها، خلفا لتريزا ماي.

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