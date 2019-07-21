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انتخابات أوكرانيا.. عجوز تتظاهر بالموت في مركز للاقتراع

فيديوهات

انتخابات أوكرانيا.. عجوز تتظاهر بالموت في مركز للاقتراع
AFP
جانب من الانتخابات التشريعية 2019 في أوكرانيا
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نشرت قناة "112" التلفزيونية الأوكرانية مقطع فيديو يظهر حادثة غريبة وقعت في أحد مراكز الاقتراع في البلاد التي تشهد اليوم انتخابات برلمانية مبكرة.

وتظهر في الفيديو الذي يستغرق 10 ثوان فقط، امرأة تقترب من موظفي المركز الجالسين وراء طاولة لتسجيل نفسها قبل الإدلاء بصوتها.

وفجأة تسقط المرأة أرضا على ظهرها مصدرة صرخة عالية.

وأرفقت القناة الفيديو بتعليق من توضيح التصرف الغريب. وقالت إن الناخبة هي "مواطنة متقاعدة تظاهرت بالموت لأنها نسيت وثائق مطلوبة للتصويت".

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