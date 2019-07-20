رجل أعمال روسي يرتدي تنورة لمقابلة مسؤولين في كراسنويارسك

ظهر مواطن روسي من مقاطعة كراسنويارسك بشريط فيديو على موقع "إنستغرام"، وهو يرتدي تنورة نسائية، في محاولة لمقابلة مسؤولين في المقاطعة الروسية.

وأوضح الرجل في الفيديو أن السبب الذي دفعه لارتداء "التنورة"، جاء عقب رفض مسؤولي الأمن السماح له بدخول المديرية، معللين ذلك بأنه كان "يرتدي سروالا" قصيرا.

وأشار بطل المقطع المصور، وهو رجل أعمال يدعى "أوليغ"، إلى أنه كان على موعد مع إدارة المقاطعة لمناقشة عدد من المسائل التجارية، وقال: منعني الأمن من الدخول بسبب ارتدائي سروالا، فقررت الخروج والعودة بتنورة لإتمام المقابلة".

وكتب الرجل عنوانا للفيديو الذي قام بتصويره، "ما يحدث أمر سخيف".

المصدر: وكالات