ضابط أمريكي يطلق الرصاص على مشتبه به

تعرض ضابط أمريكي لمحاولة اعتداء أثناء اشتباهه بمواطن يتعاطى الماريخوانا.

خلال سؤاله عن رخصة القيادة، ونوعية الزجاج الذي تبلغ شفافيته قدرا يفوق المسموح به، بدأ المشتبه به، روكي م. رودولف بالتوتر، وحينما أشهر ضابط الشرطة مسدسه وطلب منه وضع يديه فوق رأسه، ازداد توتره، وحاول الفرار بالسيارة.

عندها تعلق الضابط بالسيارة، وتمكن من إصابة المشتبه به في ساقه، لكن الأخير لاذ بالفرار. فيما تعرض الضابط لكدمات طفيفة، ونقل إلى المشفى، و فيما بعد عثر على الهارب، وتم القبض عليه.

المصدر: RT