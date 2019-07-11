بوتين: يشابه تشافيز

استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحرارة شديدة نظيره البوليفي، إيفو موراليس، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى موسكو.

وعبر موراليس عن شكره الكبير للرئيس بوتين لدعوته لزيارة موسكو، ثم قدم أعضاء وفده للرئيس الروسي.

وبعد المصافحة مع وزير الخارجية البوليفي، دييغو باري رودريغيس، وصفه الرئيس الروسي بمرح بأنه "هندي أحمر حقيقي"، أما وزير النفط، لويس ألبيرتو سانتشيس، فقال بوتين إنه "يشبه تشافيز"، الرئيس الفنزويلي الراحل.

وقيم موراليس ورودريغيس روح الفكاهة لدى الرئيس الروسي بشكل عال، وضحك الاثنان بحرارة.

المصدر: تاس