أظهر مقطع فيديو نشر على موقع "يوتيوب" تقديم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واجب العزاء في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز والدة ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.

وشيع أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية ومسؤولون حكوميون، الجمعة، جثمان الأميرة الراحلة، وحضر ابنان الأميران محمد بن نايف بن عبد العزيز وشقيقه أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف، في كل مراحل تشييع والدتهما.

والأميرة الجوهرة ابنة عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بن تركي بن عبدالله آل سعود، وهو ابن عم الملك عبد العزيز وابن خالته وأمير منطقة القصيم وحائل في بدايات نشوء الدولة السعودية الحالية.