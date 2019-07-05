شيع أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية ومسؤولون حكوميون، اليوم الجمعة، جثمان الأميرة الراحلة الجوهرة بنت عبد العزيز والدة ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف.

وحضر الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وشقيقه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، في كل مراحل تشييع والدتهما، وبدا التأثر واضحا عليهما.

صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_نايف خلال تشييع والدته #الجوهرة_بنت_عبدالعزيز_بن_مساعد رحمها الله pic.twitter.com/uleLLuyVbx — أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) July 5, 2019

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من الصلاة على جثمان الأميرة الراحلة في الحرم المكي، ومن ثم دفنها، الأمير محمد بن نايف وهو يذرف الدموع على فراق والدته.

طاحت دموع الوطن يوم طاحت دمعتك

الأمير #محمد_بن_نايف بعد تشييع والدته pic.twitter.com/AR81SqoN4W — أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) July 5, 2019

سيدي الأمير #محمد_بن_نايف امام قبر والدته #الجوهرة_بنت_عبدالعزيز_بن_مساعد رحمها الله pic.twitter.com/zsij7Q1JnT — أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) July 5, 2019

وتقدم أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، صفوف المصلين على جثمان الراحلة، التي توفيت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة بعد الصراع مع المرض في الآونة الأخيرة.

أمير مكة يؤدي صلاة الجنازة على الأميرة #الجوهرة_بنت_عبدالعزيز_بن_مساعد، والدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز. pic.twitter.com/YWaZug3bx9 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) July 5, 2019

والأميرة الجوهرة ابنة عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بن تركي بن عبدالله آل سعود، وهو ابن عم الملك عبد العزيز وابن خالته وأمير منطقة القصيم وحائل في بدايات نشوء الدولة السعودية الحالية.

اللهم اكتب الشفاء العاجل لوالدة الأمير #محمد_بن_نايف

اللهم أشفها شفاء لا يغادر سقما pic.twitter.com/Mct8Cr5cox — أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) July 2, 2019

المصدر: وكالات