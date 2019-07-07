لافتة إنسانية من بائع بطيخ في السعودية
Reuters Fahad Shadeed
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أثارت لافتة كتبها بائع بطيخ في السعودية على سيارته استحسان نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي واعتبروها لفتة إنسانية تستحق الشكر، داعين البائعين إلى أن يتخذوها إنموذجا.
وكتب البائع على في اللافتة "من لا يستطيع يأخذ ببلاش"، في إشارة إلى أنه سيتبرع بالبطيخة للفقراء العاجزين عن دفع ثمنها.
#فيديو| #بائع_الرقي: من لا يستطيع الشراء يأخذ بلاش pic.twitter.com/d6jM9WW8Sl— خبر عاجل (@Breakingkw) 6 июля 2019 г.
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