أثارت لافتة كتبها بائع بطيخ في السعودية على سيارته استحسان نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي واعتبروها لفتة إنسانية تستحق الشكر، داعين البائعين إلى أن يتخذوها إنموذجا.

وكتب البائع على في اللافتة "من لا يستطيع يأخذ ببلاش"، في إشارة إلى أنه سيتبرع بالبطيخة للفقراء العاجزين عن دفع ثمنها.