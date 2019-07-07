الفرحة تعم حديقة حيوان باريس بولادة خليف إحدى زرافاتها

وضعت إحدى زرافات حديقة الحيوانات في باريس مولودا جديدا بعد فترة حمل استمرت 13 شهرا، لتعم الفرحة بذلك قلوب القائمين على الحديقة ومحبي هذا الحيوان الطريف طويل الرقبة وعالي الهامة.

ويبلغ طول المولود 1.63 متر (5.34 قدم)، وهو من الجيل الخامس من الزرافات المولودة في هذه الحديقة.

ويصل طول صغير الزرافة إلى زهاء 1.82 متر ويزن حوالي 68.03 كيلوغرام، وتستمر فترة حمل الزرافة ما يقارب 15 شهرا مما يمنح الجنين الوقت الكافي ليتطور لهذا الحجم الكبير.

وعندما يكون الجنين مستعدا للولادة يخرج من رحم أمه بوضعية الأقدام الأمامية أولا مع تمدد الرقبة والرأس على الركبتين، وذلك لأن أمه تلده واقفة.

ويولد صغير الزرافة بأعين مفتوحة وقرون صغيرة ويستغرق الأمر بضع ساعات لبدء وقوفه على قوائمه الأربع.

المصدر: وكالات