 
مباشر
عاجل
ماكرون يدين انتهاك طهران للاتفاق النووي

الفرحة تعم حديقة حيوان باريس بولادة خليف إحدى زرافاتها

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3ab

وضعت إحدى زرافات حديقة الحيوانات في باريس مولودا جديدا بعد فترة حمل استمرت 13 شهرا، لتعم الفرحة بذلك قلوب القائمين على الحديقة ومحبي هذا الحيوان الطريف طويل الرقبة وعالي الهامة.

ويبلغ طول المولود 1.63 متر (5.34 قدم)، وهو من الجيل الخامس من الزرافات المولودة في هذه الحديقة.

ويصل طول صغير الزرافة إلى زهاء 1.82 متر ويزن حوالي 68.03 كيلوغرام، وتستمر فترة حمل الزرافة ما يقارب 15 شهرا مما يمنح الجنين الوقت الكافي ليتطور لهذا الحجم الكبير.

وعندما يكون الجنين مستعدا للولادة يخرج من رحم أمه بوضعية الأقدام الأمامية أولا مع تمدد الرقبة والرأس على الركبتين، وذلك لأن أمه تلده واقفة.

ويولد صغير الزرافة بأعين مفتوحة وقرون صغيرة ويستغرق الأمر بضع ساعات لبدء وقوفه على قوائمه الأربع.

المصدر: وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا