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دبابة T-80 الروسية.. ترسم وتقطع الفواكه!

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دبابة T-80 الروسية.. ترسم وتقطع الفواكه!
RT وزارة الدفاع الروسية
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بإمكان دبابة T-80 الروسية أن تؤدي "أمورا خيالية" تتخطى مهمتها الحربية، كالرسم وتقطيع الفواكه المتنوعة، وتقديم كوب من الماء بكل ثبات ودقة!

وقد شهد المعرض العسكري إكسبو 2019 في ضواحي موسكو، خلال فقرة ترفيهية، عرضا خياليا لهذا الطراز من الدبابات الروسية، حيث تمكنت دبابة بمساعدة فريق متخصص ومدرب، من القيام بمهمات دقيقة جدا بنجاح مبهر!.

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