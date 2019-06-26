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النيران تتصاعد من حقول الموصل قرب معمل الكبريت

فيديوهات

النيران تتصاعد من حقول الموصل قرب معمل الكبريت
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النيران تقترب من معمل الكبريت في الموصل
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العراقية، فيديوهات وصورا للحريق الهائل الذي نشب في الحقول القريبة من معمل كبريت المشراق في محافظة نينوى شمالي العراق.

وأظهر الشريط المصور، ألسنة اللهب وهي تتصاعد من حقول في المحافظة، فيما شوهدت أعمدة الدخان الكثيفة في سماء الموصل.

وأعلن محافظ نينوى شمالي العراق، منصور المرعيد، النفير العام في المحافظة بسبب الحريق، طالبا المساعدة من مؤسسات الدولة الاتحادية.

المصدر: RT

 

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