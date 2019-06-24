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تمساح بوزن 300 كغ التهم عنزة فنفق

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تمساح بوزن 300 كغ التهم عنزة فنفق
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حاول صيادون طرد تمساح ضخم، بالقرب من قرية أنيجوندي الهندية، من منطقتهم ولكنهم فشلوا في تحقيق ذلك، فطلبوا العون من عناصر فرقة إنقاذ.

وتبين أن التمساح أخذ يختنق في مياه نهر تونغاباهادرا.

ولم تتمكن المجموعة من رفع التمساح الذي يزن 300 كغ، لذلك تم استخدام رافعة لانتشاله من الماء.

وفي وقت لاحق أعلن أحد المشاركين في العملية، أن التمساح نفق أثناء محاولته هضم العنزة التي افترسها مؤخرا.

المصدر: سبوتنيك

 

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