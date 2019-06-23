"الميدوزا" تلتقط الحبار العملاق

نجح فريق من العلماء الأمريكيين، في اكتشاف "الحبار العملاق" في أعماق البحار بعد أن نصبوا كاميراتهم في خليج المكسيك تعمل بتقنية " الميدوزا".

والتقطت عدسة إحدى الكاميرات صور الحبّار العملاق ، في مهمة استمرت أسبوعين، مولها "المكتب الوطني لاستكشاف المحيطات والغلاف الجوي" الأمريكي.

واستخدم فريق البحث تقنية تُسمى "كاميرا القنديل" (ميدوزا)، لجذب الحيوانات البحرية التي تعيش في الأعماق، حيث لا تصل أشعة الشمس.

وأظهر التسجيل الذي تم على عمق 759 مترا حبارا عملاقا بطول 12 مترا.

وهذه المرّة الثانية فقط التي تستطيع عين بشرية رؤية هذه الفصيلة من الحبّار، فقد التقُطت صور آخر على مقربة من اليابان عام 2012.

وكالات