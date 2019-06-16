شاهد لحظة خروج الرئيس السوداني المعزول عمر البشير من السجن

وصل صباح اليوم الأحد 16 يونيو 2019 الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى مكتب النيابة تحت حراسة أمنية مشددة.

ونشرت وسائل الإعلام العالمية عددا من الصور ومقاطع الفيديو وثقت لحظة خروج الرئيس المعزول ونقله عمر من سجنه إلى النيابة العامة.

ويعد هذا أول ظهور للبشير منذ الإطاحة به.

ووجهت النيابة العامة إلى البشير ثلاث تهم تتعلق بالفساد، "حيازة النقد الأجنبي" و"الثراء الحرام والمشبوه" و"أوامر الطوارئ".

Reuters / Mohamed Nureldin Abdallah

المصدر: RT + وكالات