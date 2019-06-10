اصطدام حافلتين سياحيتين في سوتشي.. (فيديو)

أظهر شريط فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، تصادم حافلتين تقلان سياحا في مدينة سوتشي جنوبي روسيا.

ووقع الحادث يوم أمس، وأسفر عن إصابة 26 شخصا، ونشرت لقطات الفيديو على قناة " كوبان نيوز" على يوتيوب.

ويظهر المقطع التصادم الذي وقع عند تقاطع، وانقلاب الحافلة من طراز Benz Sprinter على جانب الطريق.

وتقل الحافلة من طراز "مرسيدس" 18 راكبا، فيما تقل الأخرى وهي من طراز "Yutong"عشرين راكبا.

المصدر: لينتا رو