أظهرت لقطات سجلها شهود عيان كتلا جليدية تزحف نحو شواطئ نهر ينيسي العملاق في سيبيريا.

وتتكرر هذه الظاهرة عادة بداية يونيو من كل عام عندما ترتفع درجات الحرارة وتنشطر الطبقة الجليدية، عند تصادمها مع الشاطئ، إلى كتل بسماكة نصف متر.

ونهر ينيسي، أحد ثلاثة أنهار هي الأكبر في سيبيريا (نهر أوبي غربا، ونهر لينا شرقا)، ويبلغ طوله 5539 كيلو متر ومساحة مسطحه المائي 2620000 كيلو متر مربع.

المصدر: RT