السودان.. إطلاق نار كثيف في ساحة الاعتصام (فيديو)

أظهر مقطع فيديو صوره ناشطون من أمام مقر قيادة الجيش السوداني، في الخرطوم، اطلاق نار كثيف ومتواصل، دفع بالمتظاهرين إلى الفرار، وسط حالة من الرعب والفوضى.

ويُسمع في مقطع الفيديو، أحد المتظاهرين يقول "جيش مين والناس نايمين"، في إشارة إلى أن الجيش يطلق النار في اتجاه المعتصمين.

وفضت قوات الدعم السريع في الجيش السوداني الاعتصام بالقوة، اليوم الاثنين، وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية وقوع 9 قتلى وعشرات الجرحى، إصابات بعضهم حرجة، مشيرة إلى حصول إطلاق نار داخل مستشفى شرق النيل.

المصدر: RT