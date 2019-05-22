مقاتلات أمريكية وقطرية تحلق فوق الخليج

نشرت القوات الجوية الأمريكية شريط فيديو يظهر مجموعة من مقاتلات أمريكية وقطرية، وعلى رأسها قاذفة "بي-52" (ستراتوفورتريس) الاستراتيجية تحلق فوق الخليج.

وأعلنت القوات الجوية الأمريكية أن هذا التحليق نفذ، أمس الثلاثاء، وشاركت فيه مقاتلات "إف-35" الأمريكية ومقاتلة "ميراج" تابعة لسلاح الجو القطري.

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت في بداية الشهر الجاري حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وقاذفات من طراز "بي-52 " إلى الشرق الأوسط، للتصدي لما تقول واشنطن إنه "مؤشرات واضحة" على تهديد لقواتها من إيران.