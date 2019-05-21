شاهد.. مقاتلة "إف-16" أمريكية تتحول إلى شبيهة "سو-57" الروسية

نشرت قاعدة نيليس الجوية الأمريكية مقطع فيديو يظهر عملية تلوين مقاتلة "إف-16" لتكون شبيهة بالمقاتلة الروسية "سو-57".

وحسب صحيفة "The Aviationist"، فإن القوات الأمريكية تخطط لاستخدام هذه الطائرة الحربية كهدف مفترض خلال تدريبات القوات الجوية الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، في يناير الماضي، أن طائرة تابعة للجناح الـ 57 لسلاح الجو الأمريكي، سيتم تلوينها لتحاكي مقاتلات "سو-57" الروسية.