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انتشار كثيف لـ"الجندب الأسود" في المدينة المنورة

فيديوهات

انتشار كثيف لـ
فرق أمانة المدينة المنورة تكافح حشرة الجندب الأسود
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أظهرت مقاطع فيديو، انتشارا مفاجئا وكثيفا لصرصور الحقل الليلي والمعروف بـ"الجندب الأسود"، فيما كثفت أمانة المدينة المنورة أعمالها لمتابعة ومكافحة الحشرات في ساحات المسجد النبوي.

وتتكاثر هذه الحشرات بسرعة متناهية، إذ تضع الحشرة الواحدة من 150 إلى 400 بيضة خلال أسبوعين، ثم تتحول إلى حشرة كاملة خلال أسبوعين آخرين، وبذلك فإن أعدادها ستصبح عشرات الملايين، وتهاجر على شكل أسراب.

وطالب عدد من المواطنين، وزارة البيئة والزراعة والمياه، بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الأسراب عبر طائرات الرش الخاصة.

المصدر: وكالات

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