انتشار كثيف لـ"الجندب الأسود" في المدينة المنورة

أظهرت مقاطع فيديو، انتشارا مفاجئا وكثيفا لصرصور الحقل الليلي والمعروف بـ"الجندب الأسود"، فيما كثفت أمانة المدينة المنورة أعمالها لمتابعة ومكافحة الحشرات في ساحات المسجد النبوي.

وتتكاثر هذه الحشرات بسرعة متناهية، إذ تضع الحشرة الواحدة من 150 إلى 400 بيضة خلال أسبوعين، ثم تتحول إلى حشرة كاملة خلال أسبوعين آخرين، وبذلك فإن أعدادها ستصبح عشرات الملايين، وتهاجر على شكل أسراب.

انتشار أنواع غير مسبوقة من "الجندب الأسود" بـ #المدينة .. أسباب ومطالب.



https://t.co/8jviP0KYNdpic.twitter.com/MQxYSiPoc6 — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) ١٤ أبريل ٢٠١٩

وطالب عدد من المواطنين، وزارة البيئة والزراعة والمياه، بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الأسراب عبر طائرات الرش الخاصة.

#حشرات_المدينه_المنورة

حي العزيزيه جميع انواع الحشرات

اتمنى من البلديه سرعه الرش بالمبيدات لان الحشرات في تكاثر مستمر



pic.twitter.com/Ybl9bcR2gR — ﮼🇸🇱ملاعب،نجوم،العزيزية🏆 (@azzizia_stars) ١١ أبريل ٢٠١٩

المصدر: وكالات