سقوط نيزك وسط روسيا (فيديو)

تناقلت وسائط التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو أظهرت لحظات عبور نيزك للغلاف الجوي فوق مدينة كراسنويارسك وسط روسيا، اليوم السبت.

وأفاد شهود عيان بأن جسما متوهجا كروي الشكل حلق بسرعة عالية فوق المدينة عند الساعة 18:40 مساء السبت، ثم غاب في السماء.

ولم تؤكد وزارة الطوارئ الروسية بشكل رسمي نبأ سقوط النيزك، مشيرة إلى عدم وجود تهديد على أمن الأهالي وسلامة المرافق الحيوية في المنطقة.

وفي تصريح صحفي قال سيرغي كاربوف، وهو خبير في علم الفلك من معهد الفيزياء في مدينة كراسنويارسك، إن النيازك المتوهجة تمثل ظاهرة نادرة، مشيرا إلى أن ومضة الضوء التي صاحبت عبوره تدل على أن الجسم الفضائي كان يبلغ حوالي 10 سنتمترات في قطره وهو حجم كبير نسبيا.

المصدر: نوفوستي + صحيفة كومسومولسكايا برافدا