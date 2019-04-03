بالفيديو.. قردة تهاجم مدرسة للبنات في السعودية
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أظهر فيديو شلية من القردة وهي تهاجم مبني المدرسة 92 الابتدائية لتعليم البنات بحي الفيصلية في جدة السعودية، مما تسبب بحالة ذعر وهلع بين التلميذات ومعلماتهن.
وأبدى عدد من أولياء أمور التلميذات تخوفهم من انتشار الوباء بين الطالبات، بسبب القردة التي تسلقت أعمدة وأسقف المبنى، وتكون تركت آثارها هناك.
وأوضح أولياء الأمور، أنهم خاطبوا أمانة مدينة جدة، داعمين شكواهم بالمقاطع المصورة.
المصدر: وكالات سعودية
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