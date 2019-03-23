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راكب عار يحاول الصعود على متن طائرة في مطار بموسكو

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راكب عار يحاول الصعود على متن طائرة في مطار بموسكو
Sputnik /Kirill Kallinikov
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احتجزت إدارة مطار دوموديدوفو في موسكو رجلا عاريا حاول الصعود على متن طائرة ركاب متوجهة إلى سيمفروبل.

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن الرجل خلع جميع ملابسه بعد مرور بوابة التفتيش، وتم احتجازه عند سلم الطائرة.

وأكد شهود عيان أن الرجل لم يكن في حالة سكر، وهو برر تصرفاته بالقول إن لدى الملابس "تأثيرا سلبيا على الديناميكية الهوائية للجسد البشري ومن الأفضل التحليق عاريا".

وجاء الحادث الغريب في وقت لا تتجاوز درجات الحرارة في موسكو ثلاث درجات فوق الصفر.

المصدر: وكالات

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