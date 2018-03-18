إنقاذ مواطن مصري حاول رمي نفسه من شاهق هرم "خوفو"!

نجحت السلطات المصرية في إقناع مواطن مصري بالعدول عن نيته الانتحار ورمي نفسه من شاهق هرم "خوفو" في الجيزة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح مصدر أمنى في مديرية أمن الجيزة أن السلطات الأمنية نجحت في إنزال المواطن بعد أن صعد لأعلى قمت الهرم أمس السبت محاولا الانتحار، وأنها ألقت القبض عليه بتهمه تسلق الهرم ومخالفة القانون وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار المصدر إلى أن المواطن أرجع سبب محاولته الانتحار إلى معاناته من أزمة نفسية بعد شجار مع جيرانه، وشعوره بالظلم بسبب الخلاف مع شخص يستأجر شقته، وتم التحفظ عليه في قسم شرطة الهرم لحين عرضه على النيابة للتحقيق.

وعن تفاصيل الحادث، قال المصدر إن المواطن صعد إلى أعلى الباب القديم الخاص بهرم خوفو، ورفض النزول مطالبا بحل إحدى المشكلات الخاصة به التي سبق وأن حرر بها محضرا في أحد أقسام الشرطة.

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ولفت إلى أن العقيد وليد الشرقاوى رئيس مباحث السياحة والآثار بالجيزة، أجرى محاولات عديدة لإقناع المواطن بالنزول والعدول عن رأيه، إلا أن الأخير رفض فتم جلب والده وشقيقته في محاولة لإقناعه بالعدول عن الانتحار.

من جهتها قالت شقيقة المواطن إنه نشبت بينه وبين جيرانه مشاجرة، وحرر محضرا ضد الجيران بقسم شرطة العمرانية، وأنه شعر بالظلم من جيرانه الذين اعتدوا عليه بالضرب، الأمر الذي تسبب بدخوله في حالة نفسية سيئة.

المصدر: اليوم السابع

أحمد باديان