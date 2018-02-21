الكشف عن التكنولوجيا السرية في بناء الأهرامات

كشف عالم آثار أمريكي مختص بفن العمارة المصرية القديمة التكنولوجيا التي استخدمها الفراعنة في بناء اهرامات الجيزة.

استنتج العالم غلين داش بأن وضع جدران أهرامات الجيزة على امتداد الجهات الأربع، تم من خلال متابعة الظل في يوم الاعتدال الخريفي. بحسب Science Alert.

تقع جوانب هرم خوفو وأهرام الجيزة الأخرى بالنسبة إلى بعضها البعض بزاوية قائمة مثالية تتطابق مع زاوية خط غرب-شرق وشمال-جنوب. ويعادل الانحراف هنا1/15 درجة مئوية. باعتقاد العلماء توصل الفراعنة إلى هذا باستخدام قياسات فلكية، مثل مراقبة موضع النجمة القطبية في القبة السماوية، أو الظلال الشمسية على السطح، بيد أن الطريقة الفعلية بقت مجهولة.

إقرأ المزيد

افترض داش، أن المصريين القدماء توصلوا إلى هذه النتائج باستخدام ظلال عقرب المزولة في يوم الاعتدال الخريفي. ولإثبات هذا الافتراض، أجرى العالم داش تجربة يوم 22 سبتمبر/أيلول عام 2016 ومن خلال مراقبته حركة ظل عقرب المزولة المتغير وفق حركة الشمس من الشرق نحو الغرب، رصد موقع قمة عقرب المزولة خلال فترات زمنية معينة، وفي نهاية النهار حصل على منحني مثالي. إضافة لهذا نقاط تقاطع المنحنى مع الدائرة المرسومة حول المزولة شكلت خطا مستقيما يمتد من الغرب إلى الشرق.

Globallookpress 0. Science Museum

ويشير داش إلى أن انحراف هذا المستقيم عن الجهات الأربع بسيط جدا ويتطابق مع الخطأ الحاصل في إثناء بناء الأهرامات.

المصدر: وكالات

كامل توما