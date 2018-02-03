مصر.. اكتشاف مقبرة تاريخية بمنطقة الجبانة بالأهرامات

أعلن وزير الآثار المصري خالد العناني، عن اكتشاف مقبرة تعود إلى الأسرة الفرعونية الخامسة إلى ما قبل 4400 عام بمنطقة الجبانة الغربية قرب هرم خوفو.

وأوضح العناني، أن المقبرة تعود لسيدة تدعى "حتبت"، يرجح أنها من الأسرة الخامسة، وتضم مدافن لكبار الموظفين من الدولة القديمة عثر عليهم بواسطة البعثات الأثرية السابقة التي توالت على الجبانة منذ العام 1842.

Reuters Amr Dalsh

Reuters Amr Dalsh

#درويش_بوست| وزير الآثار يعلن في مؤتمر صحفي من منطقة هضبة الأهرامات عن اكتشاف مقبرة أثرية من المرجح أن تكون للكاهنة حتبت التي تعود للأسرة الخامسة من الدولة القديمة بمنطقة الجبانة الغربية#اقرا_الخبرpic.twitter.com/vbKH7hTICT — درويش بوست (@Darwish_Post) ٣ فبراير، ٢٠١٨

وأضاف الوزير المصري: "المقبرة تحمل جميع سمات عصر الأسرة الخامسة من حيث التخطيط المعماري والعناصر الفنية، فهي تتكون من مدخل يؤدي إلى مقصورة على شكل حرف "L" بها حوض للتطهير حفر عليه أسماء صاحبة المقبرة وألقابها وأحد كبار الموظفين ذات الصلة بالبلاط الملكي".

💥 الإعلانات عن الاكتشافات الاثرية تتواصل في #مصر بوتيرة متسارعة:

الكشف عن مقبرة "حتبت" لموظفين كبارا بالدولة المصرية القديمة في الجبانة الغربية بمنطقة الهرمhttps://t.co/vXKv2NsIr9pic.twitter.com/qTeBIz6DwC — Hasan Sari (@HasanSari7) ٣ فبراير، ٢٠١٨

ولفت العناني إلى أنه "في نهاية ممر المقصورة من الناحية الغربية يوجد مدخل به درج اصطف على جانبيه حامل للبخور والقرابين يقود إلى حجرة صغيرة بها ناووس كان به تمثال لصاحبة المقبرة، إلا أنه لم يتم العثور عليه حتى الآن، وبأرضية المقصورة يوجد مائدة صغيرة للقرابين".

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وأشار العناني إلى أن جدران المقبرة زينت بمناظر ملونة تصور حتبت وهي واقفة تستعرض مناظر صيد الطيور والأسماك، فضلا عن مناظر لصناعات مختلفة كصناعة مراكب البردي والجلود وصهر المعادن وجمع الفاكهة وفرق موسيقية ورقص الفتيات".

المصدر: اليوم السابع

أحمد باديان