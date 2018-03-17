ملياردير شهير يكشف ما يتمنى رؤيته في مصر

وجه أحد متابعي المهندس والملياردير المصري نجيب ساويرس، سؤالا له، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "هل تشعر أنه ينقصك شيء في الدنيا يا عم نجيب؟".

ورد ساويرس: "الحمد لله.. أتمنى فقط أن أرى مصر وشوارعها نظيفة ويوجد فيها نظام مثل بقية العالم، وحرية وديمقراطية حقيقية، ومستشفياتها نظيفة وجاهزة، وتعليمها عالي، وجو من غير سحابة سوداء من حرق قش الأرز، ومن غير فقر ومعتمدة على نفسها".

الحمد لله .. نفسى بس اشوف مصر و شوارعها نظيفة و فيها نظام زى بقية العالم و حرية و ديموقراطية حقيقية و مستشفياتها نظيفة و جاهزة و تعليمها عالى و جوها من غير سحابة سودا من حرق قش الرز و من غير فقر و معتمدة على نفسها ! https://t.co/K1NvvLK6fb — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 16, 2018

المصدر: "صحف مصرية"