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ملياردير شهير يكشف ما يتمنى رؤيته في مصر

مجتمع

ملياردير شهير يكشف ما يتمنى رؤيته في مصر
Globallookpress
نهر النيل
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وجه أحد متابعي المهندس والملياردير المصري نجيب ساويرس، سؤالا له، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "هل تشعر أنه ينقصك شيء في الدنيا يا عم نجيب؟".

ورد ساويرس: "الحمد لله.. أتمنى فقط أن أرى مصر وشوارعها نظيفة ويوجد فيها نظام مثل بقية العالم، وحرية وديمقراطية حقيقية، ومستشفياتها نظيفة وجاهزة، وتعليمها عالي، وجو من غير سحابة سوداء من حرق قش الأرز، ومن غير فقر ومعتمدة على نفسها".

المصدر: "صحف مصرية"

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