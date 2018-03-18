أغلى المدن للعيش في العالم

أورد موقع رامبلر الروسي قائمة بالمدن الأغلى من حيث تكاليف المعيشة لعام 2018.

واحتلت رأس القائمة المذكورة مدينة سنغافورة، حيث أشارت المعلومات إلى أن تكاليف شراء السيارات وصيانتها هناك هي الأعلى في العالم، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية التي تعتبر غالية أيضا.

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أما في المرتبة الثانية من القائمة، فجاءت العاصمة البريطانية لندن، وباريس عاصمة فرنسا. كما دخلت هونغ كونغ وأوسلو وسيؤول وكوبنهاغن وتل أبيب وسيدني في قائمة المراتب العشر الأولى، لتليها طوكيو في المرتبة 11 بعد أن كانت في المرتبة الرابعة العام الفائت.

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وفيما يتعلق بنيويورك التي اعتبرت دائما من أغلى المدن من ناحية تكاليف المعيشة، فقد جاءت هذا العام في الترتيب الـ 13، بعد أن صنفت كتاسع أغلى المدن للعام الماضي.

المصدر: رامبلر

أسعد ضاهر