بالفيديو.. فنان جزائري يحرق الدجاج حيا بنيران آمنة!

أزال متحف "MAC Lyon" للفن الحديث في فرنسا، من معرضه، عملا فنيا باستخدام المواد المصورة، للفنان الجزائري، عادل عبد الصمد.

وكان العمل المسمى بـ"الربيع"، عبارة عن تسجيل يتم فيه حرق الدجاج الحي المعلق من القدمين.

وشدد القائمون العمل الفني على أن الفيديو أعدّ بمساعدة المؤثرات النارية الخاصة، مؤكدين أنه لم يصب أي طائر بأذى خلال تصوير الفيديو.

Expo de Adel Abdessemed au Musée d'art Contemporain de Lyon. Des poulets brûlés vifs pour une "oeuvre". @macLyon s'agit-il d'un trucage? Dans le cas contraire, comment osez-vous cautionner la torture animale? pic.twitter.com/BG7qzNgOEp — AymericCaronOfficiel (@CaronAymericoff) 11 марта 2018 г.

وذكروا أن "النار الآمنة" أشعلت لمدة ثلاث ثوان في الدجاج، وتم تكرار هذا المشهد لعدة مرات ليبدوا أطول زمنا، مشيرين إلى أن الفنان أحرق نفسه في وقت سابق، بنفس الطريقة.

ويشير موقع artnet الإخباري، إلى أن العمل الذي عرض في غرفة منفصلة، بعد تحذير من "محتوى حساس"، تسبب في فضيحة على الشبكات الاجتماعية إذ اتهم النشطاء على الإنترنت، المتحف بـ"نشر تعذيب الحيوانات".

وأكد ممثلو المتحف، أن الفنان أدان في العديد من أعماله ومقابلاته، القسوة تجاه الحيوانات، مشيرين إلى أن "الربيع" هو مجاز للعنف وعواقبه السلبية.

المصدر: lenta.ru