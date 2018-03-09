لوشي تكشف عن حقيقة عرض زواج "خيالي" من رجل أعمال سعودي!

كشفت الفتاة السودانية آلاء المبارك الشهيرة بـ لوشي"، والتي تعمل كمقدمة برامج، عن حقيقة ما تم تداوله عن عرض تقدم به رجل أعمال سعودي للزواج منها بـ25 مليون ريال.

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وأكدت لوشي أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، وهي مجرة إشاعات مغرضة، مشيرة إلى أنها رصدت كما هائلا من التعليقات حول الخبر في مواقع التواصل الاجتماعي، وما زاد الطين بلة، تداول أنباء موافقتها على العرض.

وقالت إنها اضطرت لتوضيح الحقيقة، بعد تعرضها لهجوم كبير، معربة عن فخرها بكونها سودانية، وأنها لن تتزوج إلا من سوداني.

وأضافت لوشي أنها لا تعلم لماذا كل ما تقوم بكتابته على مواقع التواصل يحدث ضجة، لافتة إلى أنها تعيش حياتها بحرية تامة وكل عفوية لكن سرعان ما يأخذها الناس على محمل آخر.

المصدر: وكالات

رُبى آغا