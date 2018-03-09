مسيرة لتقنين الإجهاض في بيونس آيرس

جرت في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس أمس الخميس مسيرة كبيرة بمناسبة عيد المرأة العالمي، دعا المشاركون فيها إلى تقنين الإجهاض في البلد.

واحتشد آلاف المتظاهرين في ساحة مايو أمام القصر الرئاسي ثم ساروا إلى مبنى الكونغرس. وقرأ منظمو المسيرة أثناءها بيانا ختاميا للمشاركين دعوا فيه السلطات إلى رفع الحظر المفروض على الإجهاض. وقالوا إن ما بين 370 و520 ألف امرأة في البلاد يلجأن سنويا للإجهاض في ظروف غير شرعية.

وأصبح الشال الأخضر الذي كان يحمله أنصار تقنين الإجهاض رمزا رسميا لهذه المسيرة. وكان المتظاهرون يرفعون لوحات كتب عليها: "نريد أن نكون أحياء" و"الدولة تتحمل المسؤولية" و"لا للموت بسبب الإجهاض غير الشرعي".

وتم في بداية الأسبوع الجاري تقديم مشروع قانون حول تقنين الإجهاض إلى البرلمان الأرجنتيني. ويقترح معدو هذا المشروع تقنين الإجهاض قبل الأسبوع الـ14 من الحمل. وتم توقيع هذا المشروع من قبل 71 نائبا من أصل 257 نائبا في مجلس النواب الأرجنتيني.

ولا تسمح القوانين الحالية في الأرجنتين بالإجهاض إلا في حالة تعرض المرأة للاغتصاب أو ظهور خطر على حياة المرأة أو الطفل.

المصدر: تاس

أولغا رودكوفسكايا