بالفيديو.. أسد يهاجم طفلة في السعودية

انتشر في شبكة الإنترنت مقطع فيديو مروع يظهر لحظة خروج أسد عن السيطرة أثناء مهرجان أقيم في جدة السعودية ومهاجمته إحدى الفتيات.

وأكدت وسائل إعلام سعودية أن الحادث وقع أثناء مهرجان ربيع جدة الذي أقيم شمال المحافظة، حيث يظهر فيديو أن عشرات الأشخاص يحاولون الفرار من الأسد، بعد أن انقض على فتاة في الزاوية، وقام بعضها وطرحها أرضا، لكن مدرب الأسد تمكن من السيطرة عليه، ما أتاح للفتاة النجاة.

وفي أعقاب هذا الحادث الذي لم يؤد إلى سقوط ضحايا، أصدر أمير منطقة مكة بالإنابة عبد الله بن بندر بن عبد العزيز أمرا بإيقاف المهرجان ومعاقبة المسؤولين عن الحادث.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على مدير الفعالية ومدرب الأسود، تنفيذا لتوجيهات الأمير.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف