تعميد خطيبة الأمير هاري في مراسم سرية بمياه نهر الأردن

أجرت ميغان ماركل، خطيبة الأمير البريطاني هاري، طقوس التعميد الخاص بالكنيسة الأنجليكية، بطريقة سرية، باستخدام ماء نهر الأردن.

وأشرف على تعميد الأميرة ماركال رئيس أساقفة كانتربري في الكنيسة الملكية. ودامت مراسم التعميد 45 دقيقة، وحضرها فقط بعض مساعدي الأمير هاري.

واختارت ماركال التحول من البروتستانت إلى الكنيسة الإنجليكية احتراما لملكة بريطانيا، ولم يكن ذلك إلزاما.

هذا ومن المقرر أن يتم الاحتفال بزواج الأمير هاري والأميرة ميغان ماركال في التاسع عشر من شهر مايو المقبل.

ولدت ميغان ماركل في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1981، لأب ينتمي للكنيسة الإنجليكانية، بينما كانت الأم تنتمي لكنيسة بروتستانتية أخرى، وبعد انفصال والديها دخلت ثانوية الفتيات الكاثوليك في لوس أنجلوس رغم أنها لم تكن كاثوليكية، وفي عام 2011 تزوجت تريفور إنجلسون يهودي الديانة، لكنها لم تتحول إلى اليهودية.

المصدر: وكالات

نادر همامي